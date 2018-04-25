Крупнейшие Telegram-каналы опровергли обвал просмотров

Представители популярных Telegram-каналов опровергли данные компании «Медиалогия», которая сообщала об обвале просмотров в мессенджере. Совместное заявление авторов опубликовано на канале «Беспощадный пиарщик».

В обращении исследование «Медиалогии» называют «манипуляцией общественного сознания». По мнению авторов крупнейших каналов, данные, изложенные в аналитическом материале, совершенно не совпадают с реальными показателями.

Вместо падения просмотров руководители пабликов увидели повышенную активность пользователей после сообщений о блокировке Telegram. «Несмотря на то что апрель не окончен, наша статистика из TGStat свидетельствует, что этот месяц будет для большинства каналов не хуже, а то и лучше, чем предыдущие месяцы», — говорится в заявлении.

Обращение подписали представители «Беспощадного пиарщика», «Караульного», «Бойлерной», Ortega и других популярных каналов в Telegram.

Ранее компания «Медиалогия» опубликовала результаты исследования аудитории мессенджера Telegram, из которого сделала вывод, что сервис значительно потерял в просмотрах после блокировки на территории России. Если верить экспертам, сотня самых популярных каналов в мессенджере на 23 апреля потеряла 23 процента просмотров.

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