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Подсчитан процент корректных обращений по поводу блокировки Telegram

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Из всех обращений, поступивших на горячую линию Роскомнадзора по вопросу блокировки мессенджера Telegram, корректными оказались около двух процентов. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомства и региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), передает ТАСС.

Всего федеральной службе поступило 43 тысячи обращений, из них около одной тысячи содержало информацию, которая была передана аналитикам для рассмотрения. «Остальные обращения не содержали корректно сформулированные претензии», — сказано в заявлении.

Отмечается, что специалисты обработали около 500 обращений, в 50 процентах случаев информация о блокировке не подтвердилась. С остальными сотрудники Роскомнадзора ведут разъяснительную работу.

Большинство жалоб — 96 процентов — было составлено физическими лицами. «В основном пользователи жаловались на отсутствие доступа к игровым сервисам и недоступность сервисов Google», — говорится в документе.

23 апреля РОЦИТ объявила о том, что совместно с Роскомнадзором проверит все жалобы, поступившие от пользователей, которые столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений после начала блокировки Telegram на территории России. Отмечалось, что в результате попыток Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «пользователи испытывают серьезные ограничения возможностей в коммуникациях, осуществлении платежей, заказе услуг и товаров через интернет».

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