Пострадавшим от блокировок Telegram разрешили пожаловаться

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) совместно с Роскомнадзором проверит все жалобы, поступившие от пользователей, которые столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений после начала блокировки мессенджера Telegram на территории России. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, в результате попыток Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «пользователи испытывают серьезные ограничения возможностей в коммуникациях, осуществлении платежей, заказе услуг и товаров через интернет».

«Сегодня в социальных сетях множатся сообщения о недоступности тех или иных сервисов, но это не всегда связано с блокировкой IP-адресов. Задача РОЦИТ — оперативно выявить и указать на взаимосвязанные процессы и отделить информационный шум от реальных последствий», — заявили в пресс-службе организации.

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РОЦИТ как организация, которая представляет интересы российских пользователей, также призвала все заинтересованные стороны принять участие в выработке позиций для диалога, в результате которого «удастся соблюсти право пользователей на качественную работу интернет-сервисов».

Так, с 23 апреля все желающие смогут сообщить о нарушениях в работе сайтов и приложений по «горячей линии» РОЦИТ, а также в сообществе организации во «ВКонтакте». Кроме того, РОЦИТ проанализирует все жалобы, которые поступают на «горячую линию» Роскомнадзора.

Таганский суд Москвы запретил работу Telegram на территории России 13 апреля из-за того, что его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Юристы компании отмечали также, что выполнить данное требование технически невозможно.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, позволяющие поддерживать доступ к мессенджеру в России, большинство из них принадлежат Amazon и Google, а 20 апреля приступил к блокировке VPN и прокси-серверов. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, а 22 апреля стало известно, что под блокировку попали несколько адресов главной страницы поисковика Google.

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