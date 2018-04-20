Райффайзенбанк сообщил о сбое

В Райффайзенбанке произошел технический сбой, который повлиял на работу сервисов. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбой не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, отметили в банке.

19 апреля россияне начали жаловаться на работу систем банка ВТБ, сообщает РБК. Пользователи связывали это с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. Жалобы поступали, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми, Краснодара.

В тот же день Роскомнадзор внес в список запрещенных еще около миллиона IP-адресов. Таким образом надзорное ведомство рассчитывает отыскать IP, которые позволяют Telegram обходить блокировку в России. Начиная с 16 апреля были заблокированы более 17,5 миллиона адресов, принадлежащих иностранным компаниям. Однако заблокировать мессенджер не удалось: Telegram доступен для пользователей без прокси и VPN.

В то же время некоторые компании жаловались на то, что из-за блокировки подсетей в работе их сервисов произошли сбои. На фоне массовых блокировок IP в России заработали ранее забаненные сайты, в частности крупнейший торрент-трекер RuTracker.org.

16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке Telegram на территории России. Решение ограничить доступ к сервису принял Таганский суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

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