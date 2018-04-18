Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Facebook

Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не подчинится требованиям российского законодательства. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал он.

Чиновник отметил, что встречается с представителями Facebook примерно раз в полгода. Он призвал не загадывать на отдаленную перспективу и выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

В том же интервью Жаров рассказал, что Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям заблокированного Telegram, граждане могут дальше общаться посредством данного мессенджера.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.

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