Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram

Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям Telegram, они могут дальше пользоваться мессенджером. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью — создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера, — сказал он. Конфликта между органами власти и аудиторией мессенджера нет. Попытки некоторых Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN — это попытка выставить себя элитой: "Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко"».

«Мне кажется, что заставить пользователя одномоментно отказаться от какого-то привычного ему сервиса, например, Telegram, и массово предложить ему устремиться в "ТамТам" или куда-то еще — невозможно», — резюмировал чиновник.

В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.

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