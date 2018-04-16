Роскомнадзор приготовился блокировать VPN-сервисы

Роскомнадзор применит меры к инструментам обхода блокировок, в том числе к VPN-сервисам. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-разыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно так же», — ответил Жаров на вопрос о возможной блокировке VPN.

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С ноября 2017 года в России действуют поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По ним к анонимайзерам и VPN-сервисам ограничивается доступ, если они предоставляют доступ к ресурсам, внесенным в реестр запрещенных.

В феврале сообщалось, что российские спецслужбы ни разу не обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить работу анонимайзеров. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отмечал, что у ведомства нет рычагов давления на подобные сервисы и технической возможности блокировать их: «Скопировать китайскую модель борьбы с VPN в России не смогут из-за ее дороговизны и радикально другой топологии российского сегмента сети интернета».

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России. Решение об ограничении доступа принял Таганский районный суд Москвы 13 апреля на основании того, что представители сервиса отказались предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

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