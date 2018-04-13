Роскомнадзор представил себя на войне в блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено произвести блокировку Telegram в «ближайшее время». Об этом он рассказал ТАСС.

Тем не менее, он отказался называть точные сроки, сравнив противостояние Роскомнадзора и команды Павла Дурова с настоящей войной. «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — заявил глава ведомства.

По данным «Интерфакс», Таганский суд уже выдал сотрудникам Роскомнадзора решение о блокировке Telegram. Однако представители суда не смогли ответить, когда решение будет исполнено. По их словам, финальное слово остается за Роскомнадзором.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!