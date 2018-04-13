Суд отказался откладывать запрет Telegram

Судья Юлия Смолина отказала представителям Telegram в переносе заседания по делу о блокировке мессенджера в России, передает «Медиазона» из зала Таганского районного суда.

Судья заявила, что у ответчика было достаточно времени для ознакомления с иском. Поданное представителем Павла Дурова ходатайство о переносе заседания Смолина сочла злоупотреблением правом.

«По нашей информации, суд надлежащим образом уведомлял Telegram о заседании. У них было время заключить соглашение с представителями, чтобы они ознакомились», — заявила во время заседания представитель Роскомнадзора.

Накануне заседания по делу Telegram, 12 апреля, основатель мессенджера запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании. Представляющий интересы Telegram в суде Павел Чиков объяснил, что решение Дурова продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

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Ранее Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволят силовикам читать сообщения пользователей мессенджера.

Администрация Telegram продолжает настаивать на незаконности требования предоставлять ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также уверяют, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

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