Дуров воспротивился фарсу вокруг Telegram и запретил адвокатам являться в суд

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать судебном заседании по иску Роскомнадзора к Telegram, который состоится 13 апреля. По словам адвоката по делу Telegram Павла Чикова, решение Дурова продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», передает «Говорит Москва».

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Ранее Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд с требованием немедленно заблокировать Telegram.

Решение заявить ходатайство вызвано отказом Telegram предоставлять ключи для декодирования, которые позволили бы ФСБ читать сообщения пользователей мессенджера, уточнял на подготовительном заседании 12 апреля представитель ведомства. Адвокаты ответчика на заседании не присутствовали.

Администрация Telegram продолжает настаивать на незаконности требования предоставлять ФСБ ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также уверяют, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

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