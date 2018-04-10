Адвокат Telegram потроллил главу ФСБ железными ключами

Официальный представитель Telegram в суде Павел Чиков опубликовал снимок, на котором якобы Павел Дуров «передает» директору ФСБ Александру Бортникову металлические ключи. Шутливая фотография появилась в официальном канале адвоката.

На снимке изображено письмо Бортникову от имени Дурова. В нем разработчик мессенджера якобы заявил, что исполняет требования федерального закона и законодательных актов о противодействии терроризму.

«Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — написал фейковый Дуров, приложив к письму два обыкновенных ключа от замка.

После публикации письма за комментариями к Чикову пришли журналисты. Тогда адвокат объяснил, что картинка принадлежит неизвестному автору и не является правдой.

Шутка связана с требованием ФСБ предоставить ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей в рамках антитеррористических поправок «пакета Яровой». Дуров неоднократно отказывался предоставлять ключи, ссылаясь на противоречие с Конституцией. Кроме того, разработчик Telegram несколько раз уверял, что не может предоставить необходимые инструменты из-за технических особенностей мессенджера.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России.

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