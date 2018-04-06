Роскомнадзор подал в суд с требованием заблокировать Telegram

Представители Роскомнадзора обратились в Таганский Районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роскомнадзора заявили, что подали иск после отказа компании Telegram Messenger LLP предоставить Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Компания Павла Дурова должна была выполнить требования ФСБ до 4 апреля, однако разработчики отказались.

В октябре Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей на 800 тысяч рублей.

В марте 2018 года представители Роскомнадзора дали мессенджеру 15 дней для исполнения требований: ведомство предупредило Павла Дурова о необходимости предоставить ключи для расшифровки пользовательских сообщений. В противном случае Роскомнадзор пообещал заблокировать мессенджер на территории России.

Однако сотрудники Telegram в очередной раз сообщили ведомству, что они не могут выполнить это требование из-за технических особенностей мессенджера.

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