Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписок

Мещанский районный суд Москвы предписал мессенджеру Telegram выплатить 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей, сообщает в понедельник, 16 октября, «Интерфакс».

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — огласила решение судья Юлия Данильчик.

На обжалование решения у Telegram есть десять дней. Если этого не произойдет, компания должна будет исполнить закон и передать ФСБ ключи. В противном случае мессенджеру может грозить блокировка в России.

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О том, что в отношении Telegram составлен административный протокол из-за невыполнения закона Яровой, основатель мессенджера Павел Дуров сообщал в конце сентября. Юристы Дурова предрекали «неизбежный судебный процесс».

Первоначально в офис мессенджера в Лондоне поступил вызов в приемную ФСБ, никто из представителей не явился, и протокол был составлен в отсутствие уполномоченных лиц.

Закон Яровой, или антитеррористический пакет законов, был принят Госдумой 24 июня 2016 года. Он обязывает операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до полугода. Правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.