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Беда для анонима

Как Telegram обойдет блокировку в России

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Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: Albert Gea / Reuters

В пятницу, 23 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров открыто обратился к команде Telegram и его основателю Павлу Дурову с требованием предоставить данные для внесенения в реестр организаторов распространения информации. По сути это ультиматум: если мессенджер и дальше будет игнорировать российские законы, его заблокируют в России. Насколько сейчас популярен Telegram и как он планирует обойти блокировки — в материале «Ленты.ру».

За что Роскомнадзор может заблокировать Telegram

Telegram отказывается предоставлять данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Согласно принятым в августе 2014 года поправкам в закон «О защите информации», после обращения ведомства сервис обязан в течение пяти рабочих дней предоставить свои контактные данные. Если этого не произошло, у него есть еще 15 дней, а затем его блокируют.

Владельцы популярных Telegram-каналов утверждали, что Роскомнадзор еще в середине мая отправил мессенджеру официальное письмо с требованием предоставить данные, но так и не получил ответа. Через пару дней это подтвердилось: Telegram обязали указать страну регистрации, юридический адрес, доменное имя, общее описание функций, а также почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера.

Команда мессенджера проигнорировала письмо. В конце мая Жаров отмечал, что Роскомнадзор постоянно контактирует с администрацией Telegram, но отказался раскрыть подробности, сославшись на «чувствительность темы». В середине июня он заявил, что готов лично обратится к Дурову и получить от него данные для внесения в реестр. Судя по всему, нынешний ультиматум стал последней каплей в переговорах с владельцем Telegram.

При этом в реестре, помимо Telegram, отсутствуют и другие иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp, Facebook Messenger или Viber. Некоторые из них в разы популярнее среди российских пользователей, но обращался ли к ним Роскомнадзор — неизвестно.

Более того, в WhatsApp и Viber по умолчанию включено сквозное шифрование, то есть расшифровать переписку пользователей не может даже администрация сервиса. В Telegram оно работает лишь в режиме «секретных чатов». Зато серверы мессенджера, по словам Дурова, расположены сразу в нескольких неназванных странах, поэтому чтобы затребовать данные пользователей, любым спецслужбам придется добиться сотрудничества от коллег из других государств. Как показывает практика, это редко приводит к желаемым результатам.

Что такое реестр организаторов распространения информации

Реестр был создан в 2014 году после принятия «закона о блогерах». Из-за достаточно расплывчатой формулировки в законе в него может попасть любой сайт или сервис, где пользователи общаются между собой. Сегодня в нем значится 82 компании: от «ВКонтакте» и «Одноклассников» до «Двача».

Из иностранных сервисов первым туда попал мессенджер Threema, позднее к нему добавились файлообменники Mediaget, Depositfiles, Turbobit, сервис знакомств Badoo, видеохостинг Vimeo, мессенджер Snaappy, корпоративный блог Opera, а также мессенджеры WeChat и Imo.

Зачем вносить Telegram в реестр

Для исполнения закона о «персональных данных» и «пакета Яровой». Уже сегодня организаторы распространения информации обязаны перенести серверы на территорию России и хранить на них информацию о пользователях, а также метаданные из их разговоров и переписок. С июля 2018 года к этому добавятся сами тексты переписок и записи разговоров, а также все пересылаемые файлы. Более того, сервисы будут обязаны по запросу выдавать эти данные правоохранительным органам.

Кроме того, в середине июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете анонимного общения в мессенджерах — их обяжут работать только по договору с операторами связи, а тем, в свою очередь, окончательно запретят продавать сим-карты без паспорта. Однако чтобы закон работал, сервис должен быть внесен в реестр организаторов распространения информации.

Кто пострадает от блокировки Telegram

По данным аналитического сервиса Combot, в 2016 году российская аудитория Telegram выросла в три раза и составила шесть миллионов человек. При этом у большинства пользователей мессенджера выработалась особая культура потребления новостей и развлекательного контента из сотен тематических каналов.

Они сформировали быстрорастущий рынок рекламы. Аналитик Федор Скуратов утверждает, что он ежемесячно растет на 30 процентов, и оценивает его объем в пять миллионов рублей. Более того, в Telegram активно развиваются боты и платежные сервисы, а администрация мессенджера регулярно внедряет новые опции с открытым кодом и проводит конкурсы разработчиков.

Именно поэтому от блокировки Telegram пострадают не только обычные пользователи, но и владельцы крупных каналов. Но самое главное — мессенджер лишится перспективных идей и разработок, способных сделать из него улучшенный аналог китайского WeChat. Как известно, жители Поднебесной используют его не только для общения, но и для покупок в онлайн-магазинах, денежных переводов и платежей. Это хорошо заметно на примере Ирана: там через Telegram совершают покупки, заказывают такси и читают новости.

В чем обвиняют Telegram

В Telegram есть каналы и групповые чаты сторонников «Исламского государства», об этом заговорили после парижских терактов в ноябре 2015 года. В мае на закрытые чаты и каналы террористов в Telegram жаловался глава ФСБ Александр Бортников.

Дурова уже давно обвиняют в нежелании сотрудничать со спецслужбами и помогать им в борьбе с терроризмом. Основатель Telegram объяснял, что для него важнее приватность пользователей, и он не выдаст их данные ни одной стране мира. Он также выражал уверенность, что экстремисты и преступники всегда найдут способ общаться между собой.

Дуров неоднократно жаловался на давление властей и докучающих ему проправительственных хакеров. Последние в конце мая якобы пытались взломать его почту, а американские спецслужбы пробовали подкупить сотрудников Telegram.

Помимо террористов в мессенджере обитают отмывающие деньги кардеры и наркоторговцы. Большинство площадок в российском «темном» интернете давно завели там ботов для продажи наркотиков и агентов службы поддержки.

Дуров прав в одном: если Telegram перестанет быть безопасным, преступники освоят другие сервисы и способы коммуникации, а доступ к данным со стороны спецслужб всегда увеличивает риск слежки за простыми пользователями.

Как Telegram отреагировал на ультиматум Роскомнадзора

За пару дней до заявления Жарова администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в будущем обновлении приложения на Android. Это значит, что пакеты данных пользователей будут пересылаться к серверам Telegram в обход будущих ограничений. Такая опция уже появилась в версии программы для компьютеров Apple.

Дата обновления пока неизвестна, но если оно случится до возможной блокировки мессенджера в России, пользователи продолжат пользоваться им как раньше, просто поставив галочку в настройках. Пострадают лишь владельцы iPhone — приложение Telegram будет удалено из российских AppStore и Google Play, но, в отличие от «яблочных» собратьев, владельцы Android-смартфонов смогут скачать сторонние установочные файлы.

Анастасия Евтушенко
Владимир Тодоров

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