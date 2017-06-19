Глава Роскомнадзора лично потребует у Дурова данные Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что готов лично обратиться к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, чтобы получить данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — уточнил Жаров.

Он также добавил, что ведомство все еще ждет от Telegram ответа на запросы данных о мессенджере.

В конце мая Жаров рассказал, что ведомство постоянно контактирует с администрацией Telegram. Тогда он предпочел не раскрывать подробностей, поскольку «тема является чувствительной».

16 мая стало известно, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера письмо с просьбой предоставить необходимые данные для включения в реестр. Telegram необходимо указать страну регистрации, адрес местонахождения, доменное имя, описание сервиса, а также почтовый и электронный адреса компании и провайдера хостинга.