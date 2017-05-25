Роскомнадзор поведал о переговорах с Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство постоянно контактирует с администрацией мессенджера Telegram. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.

«В ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram должна будет предоставить те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации. Мы с ними контактируем», — объяснил Жаров.

Он также отметил, что не намерен детально рассказывать о взаимодействии с мессенджером, поскольку «тема является чувствительной».

16 мая стало известно, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера письмо с просьбой предоставить необходимые данные, чтобы внести компанию в реестр организаторов распространения информации. По данным источника, ведомство запросило ответы у всех работающих на территории России сервисов.

Администраторы нескольких Telegram-каналов пытались распространять петицию, в которой просили создателя мессенджера Павла Дурова пойти на сотрудничество с российскими властями, но тот не отреагировал на просьбы.

В начале мая Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам сервисов Imo, BlackBerry Messenger, Vchat и Line, а затем и WeChat, мотивировав это тем, что они отказались сотрудничать с российскими властями.