Роскомнадзор заблокировал сайт китайского мессенджера WeChat

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внес сайт китайского мессенджера WeChat в список запрещенных. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, vc.ru.

По информации портала, домен wechat.com внесен в реестр 4 мая. При этом в записи присутствует пометка «Restricting», что означает также блокировку всех технических доменов и сервисных IP-адресов.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил изданию, что причиной для блокировки стало нарушение порядка регистрации организатора распространения информации — непредоставление контактных сведений.

Интернет-провайдеры начали блокировать доступ к сайту WeChat. Пользователи также жалуются, что больше не могут пользоваться самим мессенджером.

По данным WeChat, им пользуется более 800 миллионов человек по всему миру.

2 мая сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Imo, BlackBerry Messenger и Line, а также Vchat за отказ сотрудничать с властями России. Тогда в список запрещенных также вносились их IP-адреса и домены.

В начале апреля Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису-рации Zello.