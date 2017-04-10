Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию

Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису-рации Zello. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 10 апреля.

По словам представителей федеральной службы, американский сервис не предоставил в срок необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Ведомство направило представителям Zello письмо с требованием предоставить данные, но в компании на запрос не ответили.

«15 марта 2017 года в адрес компании Zello Inc. направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации и определен 15-дневный срок для их исполнения. Ответа вновь не последовало», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

На данный момент информация о блокировке интернет-рации передана операторам связи.

Zello — приложение-рация, с помощью которого пользователи обмениваются сообщениями без необходимости печатать и читать текст на экране. В функции сервиса входит передача голосовых сообщений в реальном времени при подключении к мобильному интернету или Wi-Fi.