Соцсеть LinkedIn отказалась хранить персональные данные в России

Социальная сеть LinkedIn отказалась локализовать базы с персональными данными российских граждан на территории РФ. Об этом Роскомнадзор оповестил вице-президент по международной публичной политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавес, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В письме сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства», — указывается в релизе.

По выражению регулятора, компания «подтвердила свою незаинтересованность в работе на российском рынке».

LinkedIn в России начали блокировать 17 ноября, спустя неделю после того, как Мосгорсуд поддержал требование Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети. Ведомство предъявило несколько претензий к сайту. Первая из них касается того, что LinkedIn не перенесла в Россию серверы. В Роскомнадзоре также настаивают на том, что соцсеть незаконно собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся ее пользователями.