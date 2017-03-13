В России предложили замедлять доступ к нарушающим законы иностранным сайтам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Роскомнадзором и еще несколькими ведомствами разрабатывают законопроект, который позволит замедлять доступ к иностранным сайтам, нарушающим требования российского законодательства. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники интернет-компаний и государственных ведомств.

По данным издания, весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять скорость подключения к сайтам, не исполняющим российские законы. Эта норма будет распространяться не только на заграничные ресурсы.

Источники «Ведомостей» отмечают, что инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента, и вероятность внесения законопроекта на рассмотрение очень велика.

Причиной разработки документа стал многократный отказ Facebook и Twitter удалять противоправный контент по решениям судов, а также вечная блокировка в России социальной сети LinkedIn, администрация которой также не стала устранять нарушения российского законодательства.

LinkedIn заблокирована в России с ноября 2016 года. Мосгорсуд удовлетворил требование Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети, поскольку она не перенесла серверы в Россию, а также незаконно собирала и передавала информацию о гражданах, не являющихся ее пользователями.