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Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера за отказ от сотрудничества

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Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Imo, BlackBerry Messenger и Line, а также Vchat за отказ сотрудничать с властями России. Об этом во вторник, 2 мая, заявил пресс-секретарь надзорного органа Вадим Ампелонский, передает РИА Новости.

По словам чиновника, причиной блокировки мессенджеров стал их отказ предоставить властям данные о своих пользователях. Он также добавил, что владельцы сервисов не признали себя организаторами распространения информации.

IP-адреса и домены мессенджеров уже внесены в реестр запрещенных сайтов.

Как отмечает ТАСС, причиной блокировки стало то, что представители сервисов не предоставили вовремя Роскомнадзору свои контактные данные.

Пресс-секретарь отметил, что в надзорный орган пока не поступало никаких писем с просьбой отменить блокировку. «Если они [владельцы мессенджеров] дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра», — резюмировал Ампелонский.

В начале апреля Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису-рации Zello. По словам представителей федеральной службы, американский сервис не предоставил в срок необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

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