В России разблокирован популярный порносайт xHamster

В официальном Twitter-аккаунте популярного порносайта xHamster появилась информации о снятии блокировки на территории России.

xHamster упомянул в твите официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора и поблагодарил за снятие ограничений.

«Slava Rossii!», — добавили представители ресурса.

Решение о блокировке ресурса было принято Апастовским районным судом Татарстана в феврале 2015 года. Российскую версию сайта занесли в список запрещенных из-за наличия на нем порнографической информации. Среди прочих, экспертизу проводили члены киноведческой экспертной комиссии при Минкультуры Татарстана.

В четверг, 13 апреля, сообщалось о снятии ограничения с крупнейшего в мире порноресурса PornHub.

На территории России в реестре запрещенных сайтов также числятся популярные ресурсы Brazzers и YouPorn. Решение о блокировке Brazzers было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. В материалах дела говорилось о негативном воздействии порно на психику человека. YouPorn был заблокирован в июне 2016 года по тем же причинам.