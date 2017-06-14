Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает анонимность в мессенджерах. За проголосовали 356 депутатов, двое — против, один воздержался. Прямая трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект обязывает мессенджеры предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона.

В случая принятия законопроекта в третьем чтении доступ к мессенджеру может быть заблокирован, если он не ограничивает «рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России».

Поправки внесены в Госдуму в конце мая единороссом Мариной Мукабеновой, Олегом Николаевым из «Справедливой России» и Александром Ющенко из КПРФ.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», который также называют указом против анонимности в сети. Согласно положениям стратегии, в течение полугода правительство должно заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. Под ними подразумеваются агрегаторы, соцсети, интернет-телевидение, мессенджеры, а также «сайты в сети интернет».

В документе говорится о необходимости принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».