Эксперт нашел плюсы в законопроекте о запрете анонимности в мессенджерах

Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров защитит граждан от массовых рассылок и позволит решить некоторые экономические проблемы. Об этом ТАСС заявил президент «Медиа-коммуникационного союза» (МКС) Павел Степанов.

«Он (законопроект) важен и актуален. Он позволяет обеспечить права граждан в плане получения информации, создает механизм, препятствующий массовой рассылке, на которую никто не подписывался», — сказал Степанов.

В то же время эксперт отметил, что массовые рассылки — не основная проблема в мессенджерах. «Законопроект решает вопросы безопасности, поскольку иногда возникают ситуации с социальными угрозами, достаточно существенными», — добавил Степанов.

Глава МКС также считает, что закон выравняет «экономические условия деятельности мессенджеров и операторов».« В отношении операторов действует целый набор соответствующих положений законодательства о связи, который предписывает им, что и как они должны обеспечивать в получении гражданами соответствующей информации, начиная от лицензий на оказание услуг связи, заканчивая теми требованиями, которые содержатся в законе о связи. А мессенджеры находились вне рамок правового поля, и это приводило к созданию, по сути дела, необоснованных конкурентных преимуществ в сравнении с операторами связи», — пояснил эксперт.

Ранее в среду, 24 мая, в Госдуму был внесен законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Его авторы — единорос Марина Мукабенова, Олег Николаев из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ. Парламентарии предлагают устанавливать личность пользователей по номеру мобильного телефона. В случае принятия законопроекта мессенджеры должны будут «ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России». Отказ от выполнения этих требований может привести к блокировке мессенджера. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

