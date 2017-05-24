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Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram

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Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ отчитался о результатах оперативных мероприятий, связанных с мессенджером Telegram. Его цитирует РИА Новости.

По словам Бортникова, Telegram используют для связи члены международных террористических группировок. Глава ведомства заявил, что в результате этих мероприятий силовики выявили, что некоторые террористы состоят в закрытых группах в Telegram.

«В результате получена информация о конкретных террористах, преступных связях внутри России и стран центральноазиатского региона, используемых средствах связи, а также выявлены планы, намерения и места вероятного их нахождения», — утверждает Бортников.

Во время выступления Бортников отметил, что обмен информацией со спецслужбами стран СНГ помог выявить конкретных лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и состоящих в рядах прежде всего в ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенные в России террористические группировки).

«В РФ ликвидирована диверсионно-террористическая ячейка ИГИЛ, планировавшая совершение терактов в местах массового пребывания людей с использованием автоматического оружия и самодельного взрывного устройства», — заявил он. Он добавил, что «задержаны 10 террористов — выходцев из Центральной Азии».

Ранее в среду, 24 мая, в Госдуму был внесен законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Его авторы — единорос Марина Мукабенова, Олег Николаев из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ. Парламентарии предлагают устанавливать личность пользователей по номеру мобильного телефона. В случае принятия законопроекта мессенджеры должны будут «ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России». Отказ от выполнения этих требований может привести к блокировке мессенджера.

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