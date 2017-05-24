В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Законопроект, запрещающий мессенджерам работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке, внесен в Госдуму. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, был подготовлен заместителем председателя думского комитета по информполитике Мариной Мукабеновой («Единая Россия»), депутатами Олегом Николаевым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

По словам авторов законопроекта, инициатива разработана «в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеры)».

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Устанавливать личность пользователей предлагается по номеру мобильного телефона по соглашению с операторами связи. Кроме того, мессенджеры хотят обязать рассылать специальные сообщения госорганов и «ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России».

Отказ выполнять указанные в законопроекте требования может привести к блокировке мессенджера.

В середине мая Роскомнадзор направили владельцам Telegram письмо с требованием предоставить надзорному органу данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. В противном случае сотрудники надзорного органа поообещали заблокировать мессенджер.