Роскомнадзор исключил китайский мессенджер WeChat из реестра запрещенных сайтов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) исключила китайский мессенджер WeChat из реестра запрещенных сайтов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщается на сайте надзорного органа.

По словам представителей Роскомнадзора, компании Vimeo LLC, WeChat International Pte Ltd и Opera Software AS предоставили необходимые сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Компании внесены в реестр 3 и 10 мая 2017 года соответственно. Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято», — отмечается в сообщении надзорного органа.

В начале мая Роскомнадзор закрыл доступ к WeChat. Представитель ведомства Вадим Ампелонский заявил, что причиной для блокировки стало нарушение порядка регистрации организатора распространения информации — непредоставление контактных сведений.

2 мая сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Imo, BlackBerry Messenger и Line, а также Vchat за отказ сотрудничать с властями России. Тогда в список запрещенных также вносились их IP-адреса и домены.