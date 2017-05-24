Советник Путина по интернету не увидел зла в запрете анонимности в мессенджерах

Советник президента России Владимира Путина по интернету Герман Клименко прокомментировал законопроект об идентификации пользователей мессенджеров. Об этом в среду, 24 мая, сообщает .

RT.

По словам Клименко, инициатива запретить анонимность в мессенджерах имеет право на существование, но должна обсуждаться экспертами IT-индустрии. «Пока индустрия не знакома с этим законом, мы попробуем совместно с разными нашими организациями типа ИРИ, РАЭК, РОЦИТ пообсуждать, посмотреть внимательно на него. В самой идее зла нет, но вопрос в ее реализации», — отметил советник президента.

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Он также добавил, что без подробных обсуждений с участниками IT-индустрии закон может оказать непредсказуемое влияние на рынок.

Ранее в среду, 24 мая, законопроект, запрещающий мессенджерам работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке, был внесен в Госдуму. По словам авторов документа, инициатива разработана «в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеры)».

Устанавливать личность пользователей предлагается по номеру мобильного телефона по соглашению с операторами связи.