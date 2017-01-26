Советник Путина предложил ограничить интернет в России

Советник президента России Владимира Путина по интернету Герман Клименко предложил ограничить интернет на территории страны. Об этом он заявил во время лекции «Информационная безопасность России», передает «Интерфакс».

По словам Клименко, ограничение интернета — это единственная возможность обеспечить информационную безопасность. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — отметил он.

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Клименко также добавил, что множество иностранных компаний, действующих на территории России, игнорируют запросы правоохранительных органов. «Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», — заметил Клименко.

Он подчеркнул, что в случае, если иностранные мессенджеры и соцсети не собираются сотрудничать с правоохранительными органами, любому уважающему себя государству следует выкинуть их со своей территории.