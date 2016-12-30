Советник Путина счел новые санкции США против России бесполезными

Советник российского президента по интернету Герман Клименко уверен, что новые американские санкции в отношении России не скажутся на отношениях двух стран в сфере кибербезопасности, поскольку крепкого сотрудничества между Москвой и Вашингтоном нет. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — отметил Клименко.

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29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц. По словам американского президента, санкции связаны с вмешательством России в избирательную систему США.

Кроме того, из страны постановили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа решение Обамы ввести новые санкции сочли политизированным. Россия, в свою очередь, заявила о скором адекватном ответе на введение подобных мер.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвал действия Вашингтона иррациональным шагом. «Таких прецедентов не было даже во времена холодной войны», — отметил он.