Песков пообещал адекватный ответ на новые санкции США

Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные США против России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля затруднился обрисовать характер ответа, но отметил, что он будет основан на принципе взаимности. «Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с решениями Белого дома. По его словам, новые санкции стали еще одним проявлением агрессивности и непредсказуемости внешней политики уходящей администрации президента США Барака Обамы.

Команде избранного президента Дональда Трампа, как считает Песков, «навязывается модель поведения». «Мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию [Трампа] какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент», — приводит его слова ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что Москва считает новые санкции необоснованными и незаконными с точки зрения международного права. «Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны», — заключил пресс-секретарь.

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Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал введенные США антироссийские санкции контрпродуктивными. Он добавил, что такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем.

29 декабря, президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему. Среди организаций, попавших под санкции, — ФСБ и ГРУ. В санкционный список также попали шесть физических лиц.

В тот же день США приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эту меру американские власти назвали «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».