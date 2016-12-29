В МИД России назвали санкции США контрпродуктивными

Введенные США антироссийские санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками со стороны Москвы контрпродуктивны. Об этом «Интерфаксу» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Он добавил, что такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем. «Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны», — подчеркнул дипломат.

«Я могу только переподтвердить, что станционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США», — отметил он.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Среди организаций, попавших под санкции, — ФСБ и ГРУ. В санкционный список также попали шесть физических лиц.

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эту меру американские власти назвали «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».