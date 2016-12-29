Косачев назвал действия Белого дома агонией политических трупов

Решение президента США Барака Обамы о высылке российских дипломатов свидетельствует об агонии уходящей администрации. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг, 29 декабря, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Уходящая администрация не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов», — сказал сенатор.

Ответные шаги, по мнению Косачева, нужно принимать с учетом возможной реакции избранного президента Дональда Трампа. При этом он выразил уверенность, что такая реакция обязательно последует, поскольку Обамой «поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства».

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил, что действия команды Обамы напоминают агонию. По мнению депутата, уходящий президент пытается создать препятствия для выстраивания отношений России с администрацией Дональда Трампа. «Это действительно очень тревожные новости», — добавил Чепа.

Ранее 29 декабря США приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эту меру американские власти назвали «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».