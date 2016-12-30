Советник обвинила Обаму в попытке связать санкциями руки Трампу

Новые санкции против России, введенные уходящим президентом США Бараком Обамой, могут быть попыткой лишить его преемника Дональда Трампа свободы действий в отношении Москвы. Такое мнение высказала в пятницу, 30 декабря, в эфире CNN главный советник избранного президента Келлиэнн Конуэй.

«Я скажу вам, что даже те, кто поддерживает президента Обаму по большинству вопросов, говорят, что одна из причин того, что он сделал сегодня, это попытка заключить избранного президента Трампа в определенные рамки. Очень жаль, если мотивирующим фактором в данном случае была политика», — заявила советник. Подобные действия уходящей администрации не вписываются в понятие «спокойной передачи власти в демократическом государстве», добавила Конуэй.

Даже если Россия действительно была причастна к взлому серверов Демократической партии, это не могло навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон больше, чем ее собственная провальная стратегия, отметила Конуэй. «Я не верю, что [президент России] Владимир Путин мешал ей [Клинтон] участвовать в гонке в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане», — сказала она.

В то же время Конуэй отказалась ответить на вопрос о том, намерен ли Трамп после инаугурации отменить антироссийские санкции.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с руководством разведки в связи с решением уходящей администрации ввести новые санкции против Москвы и выслать 35 российских дипломатов. Источник в Белом доме допустил, что избранный президент после своей инаугурации может отменить указ Обамы. Сам избранный президент США, комментируя до этого информацию о возможности введения новых санкций, выразил мнение, что Соединенным Штатам следует оставить споры о предполагаемых кибератаках и «заняться своей жизнью».

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.