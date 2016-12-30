Трамп встретится с руководством разведки из-за санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с руководством разведки в связи с решением уходящей администрации Барака Обамы ввести новые санкции против Москвы и выслать 35 российских дипломатов. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, Reuters со ссылкой на заявление республиканца.

«Настало время для нашей страны двигаться вперед к чему-то большему и лучшему. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа на следующей неделе я встречусь с руководством разведывательного сообщества для того, чтобы быть в курсе этой ситуации», — говорится в заявлении.

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Ранее источник в Белом доме допустил, что Трамп после своей инаугурации может отменить указ Обамы о высылке российских дипломатов. Сам избранный президент США, комментируя до этого информацию о возможности введения новых санкций, выразил мнение, что Соединенным Штатам следует оставить споры о предполагаемых кибератаках и «заняться своей жизнью».

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.