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В Белом доме допустили отмену Трампом новых санкций против России

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп может изменить указ своего предшественника Барака Обамы и разрешить после вступления в должность сотрудникам российским спецслужб вернуться в США. Об этом заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Однако, по его словам, такое решение Трампа было бы неразумным, так как нет никаких оснований полагать, что Россия перестанет вмешиваться в дела США и выборы в других странах. «Мы считаем, что эти шаги очень важны, потому что Россия не собирается останавливаться (...) Они будут вмешиваться в демократические выборы в других странах, в том числе среди наших европейских союзников», — заявил источник.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.

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