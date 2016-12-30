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Американские сенаторы анонсировали расширение санкций против России

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Джон Маккейн
Джон Маккейн

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США пообещали расширить санкции против России в январе 2017 года за якобы имевшее место вмешательство в избирательную систему Соединенных Штатов и конфликты в Сирии и на Украине. Об этом сообщает издание The Hill.

«Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти переняла эстафету и продолжила двигаться вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти», — заявил член комитета по международным делам демократ Бен Кардин.

Представитель комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что борьба с вмешательством России в американские выборы приобретет при администрации Дональда Трампа «последовательный характер».

В свою очередь, сенатор-республиканец Джон Маккейн и его однопартиец, спикер Палаты представителей Пол Райан назвали решения президента Барака Обамы по санкциям «запоздалыми». Маккейн отметил, что данные шаги «давно назрели», и анонсировал ужесточение ограничений в наступающем году.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Келлиэнн Конуэй, главный советник избранного президента Дональда Трампа, обвинила Обаму в желании лишить своего преемника свободы действий в отношении России и упрекнула его в политизированности принимаемых решений.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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