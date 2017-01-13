В России предложили создать копию Рунета

Минэкономразвития предложило создать резервную копию российского сегмента интернета. Об этом в пятницу, 13 января, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, 11 января в МЭР состоялось обсуждение законопроекта о критической инфраструктуре интернета. Минкомсвязи предложило обязать операторов связи подключиться к точкам обмена трафиком, которые зарегистрированы в госреестре. Это, по мнению ведомства, позволит обеспечить передачу трафика внутри страны и защитит Рунет в случае непредвиденного отключения от мирового интернета.

Замминистра экономического развития Николай Подгузов раскритиковал предложение Минкомсвязи и отметил, что подобная стратегия приведет к увеличению трат операторов. Представитель МЭР Елена Лашкина добавила, что не стоит вмешиваться в уже существующую систему пропуска передачи данных. По ее мнению, необходимо просто создать резервную копию рынка на случай чрезвычайных ситуаций.

Представители операторов при этом считают, что подключение более 10 тысяч операторов связи к точкам обмена трафика технически неосуществимо.

В конце декабря советник российского президента по интернету Герман Клименко отмечал, что России следует подготовиться к возможной ситуации с отключением от мировой сети. По его мнению, страна должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами.