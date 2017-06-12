Дуров рассказал о попытке подкупить его сотрудников в США

Один из основателей «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров рассказал о попытке американских правительственных учреждений подкупить его сотрудников. Об этом он написал в своем Twitter.

«Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить наших разработчиков американскими ведомствами. Плюс давление на меня со стороны ФБР», — пояснил Дуров.

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Так предприниматель ответил на комментарий одного из подписчиков, который утверждал, что между создателями приложения для шифрования CryptoApp (в соцсети «ВКонтакте» — прим. «Ленты.ру») и правительством США существует тайный сговор. «Было бы наивно думать, что в США можно запустить независимую и безопасную программу для шифрования», — добавил бизнесмен.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. В том же году СМИ сообщали, что он получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. В мае стало известно, что предприниматель перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.