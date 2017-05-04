СМИ раскрыли место жительства Павла Дурова

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перебрался на постоянное место жительства в Финляндию. Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на данные, указанные в отчетности его компании Telegram Messenger LLP.

Согласно документам, Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис — государства, расположенного в восточной части Карибского моря. В документах он указан как человек, контролирующий компанию. На запрос издания Дуров не ответил.

О получении Дуровым гражданства Сент-Китс и Невис стало известно в апреле 2014 года. Как писали «Известия», Дуров заплатил за получения паспорта 250 тысяч долларов. Впрочем, в интервью итальянской газете Repubblica он заявлял, что никогда не был на Карибских островах и ехать туда не собирается.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. По его словам, на родину он возвращаться не намерен.