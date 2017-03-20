Петербуржец возненавидел Павла Дурова за разбитый смартфон

Петербургский блогер Даниил Кашин обвинил основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в том, что тот разбил его смартфон. Ролик, который за 2 дня набрал более 600 тысяч просмотров, был опубликован на YouTube-канале D.K. Inc.

По словам Кашина, он встретил Дурова в кинотеатре торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге и попросил его сделать совместное селфи. В ответ бывший гендиректор «ВКонтакте» отобрал у блогера смартфон и выбросил его с четвертого этажа в вестибюль ТЦ, где разбитое устройство подобрал прохожий.

«Если ты находишься на несколько ступеней выше остальных людей, не надо, сука, ко всем так относиться. Если человек зарабатывает меньше, чем ты, это не значит, что ты можешь брать его телефон и выкидывать», — отметил пострадавший.

Кашин добавил, что к стоявшей в телефоне SIM-карте был привязан электронный кошелек, где хранились отложенные на оплату съемной квартиры деньги. «Если телефон нашли люди, которые знают, как им управлять, знают, чей это телефон, то я попал», — заявил блогер.

Он также подчеркнул, что с ним в кинотеатре были его друзья-блогеры, которые стали свидетелями инцидента. «Это произошло мгновенно. Я тоже шел с телефоном, думал, что тоже сейчас с ним сфоткаюсь. Он [Дуров] так на меня посмотрел, после того, как выкинул телефон Дани. Я пошевелиться боялся, думал он меня сейчас зарежет», — заявил один из них.

В итоге на YouTube появились десятки видеороликов, в которых блогеры осуждают либо защищают основателя «ВКонтакте». Сам Дуров никак не прокомментировал обвинения.