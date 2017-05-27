Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что его почту Gmail могут попытаться взломать некие правительственные хакеры. Об этом он написал в Twitter.

«Google говорит, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен», — написал Дуров.

В интересах правительства какой страны действуют злоумышленники, он не сообщил.

Павел Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. В том же году СМИ сообщали, что он получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. Впрочем, в интервью итальянской газете Repubblica Дуров заявлял, что никогда не был на Карибских островах и ехать туда не собирается.

4 мая «Известия» написали, что Дуров перебрался на постоянное место жительства в Финляндию. Об этом стало известно из данных, указанных в отчетности его компании Telegram Messenger LLP.

