Дуров оправдал «чистки» друзей в соцсетях засорением мозга

Основатель мессенджера Telegram Павлел Дуров объяснил причину обнуления списков друзей в социальных сетях. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Дурова, иметь друзей в социальной сети — это пережиток 2010 года. «Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга», — подчеркнул создатель «ВКонтакте».

«Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа – устаревающих идей, представлений, связей, мест работы», — глубокомысленно подытожил он.

Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Дурова, отметив, что в сообщении основателя Telegram перебор с философией. «Выше ЧСВ Паши только долбанный Эверест», — решили они.

На момент написание заметки, во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.