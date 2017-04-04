Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге

Основатель мессенджера Telegram после взрыва в метро Санкт-Петербурга сменил фотографию в профиле «ВКонтакте» и удалил со страницы свой снимок в образе террориста. На это обратили внимание его подписчики.

На новой фотографии Дуров стоит на фоне флага Евросоюза. «Когда заподозрили в теракте, и нужно срочно менять аву», —отметили в комментариях пользователи «ВКонтакте».

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена в вагоне поезда произошел взрыв самодельной бомбы.

В результате пострадали 47 человек. Семеро погибли от полученных ранений на месте, один скончался по дороге в больницу и двое — в приемном покое медицинского учреждения. Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

В конце марта Дуров поставил на аватарку во« ВКонтакте» свое фото с густой бородой и с закинутым вверх пальцем. В комментариях пользователи отметили, что, судя по снимку, основатель Telegram присоединился к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

При этом некоторые джихадисты поверили в реальность фотографии и обрадовались тому, что IT-предприниматель стал сторонником радикального ислама. Сторонники ИГ также начали распространять ссылку на аккаунт Дурова в Telegram, чтобы муджахиды могли выразить ему благодарность за создание защищенного мессенджера.