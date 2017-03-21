Джихадисты поблагодарили Павла Дурова за Telegram и принятие ислама

Сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» активно обсуждают новую аватарку основателя Telegram Павла Дурова на его странице во «ВКонтакте», где он изображен в образе шахида. Скриншоты их переписки опубликовали в Twitter-аккаунте «Д///ИХАД».

Некоторые джихадисты поверили в реальность фотографии и обрадовались тому, что IT-предприниматель стал сторонником радикального ислама. В ответ основатели «Д///ИХАД'а» отметили, что теперь Дурова зовут Абу Зубейр аль-Оджали.

Сторонники ИГ также начали распространять ссылку на аккаунт Дурова в Telegram, чтобы муджахиды могли выразить ему благодарность за создание защищенного мессенджера.

Ранее во вторник, 21 марта, Павел Дуров поставил на аватарку во «ВКонтакте» фотожабу, где он запечатлен с густой бородой и закинутым вверх пальцем. На самой картинке написано на арабском «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв — прим. «Ленты.ру») в районе Вади Хаджар».

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Впервые снимок с отфотошопленным Дуровым появился в Telegram-чате «Д///ИХАД», в котором обсуждают новости о действиях террористов в Сирии и на Ближнем Востоке и высмеивают сторонников ИГ.

На оригинальном фото изображен смертник запрещенного в России «Исламского государства», в начале марта 2017 года подорвавший группу иракского спецназа SWAT в Мосуле на заминированном автомобиле.