Судья чемпионата мира прокомментировал конфликт с Месси

Судья Пиньейру заявил, что конфликт с Месси воспринимается по-особенному из-за его статуса

Арбитр Жоау Педру Пиньейру прокомментировал конфликт с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси во время матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с командой Швейцарии. Его слова приводит Sports.ru.

Конфликт возник в первом тайме перед штрафным ударом швейцарцев. Пиньейру дал Месси указание отойти на необходимое расстояние, но его тон и жесты рассердили аргентинца. После исполнения штрафного Месси подошел к судье, держа руки за спиной, и попросил говорить с ним прилично.

«Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга», — отметил Пиньейру. Судья подчеркнул, что подобные разговоры случаются в футболе, и капитаны команд обычно общаются с арбитрами больше остальных игроков.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1. Испания забила победный гол в дополнительное время.