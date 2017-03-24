Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» ролик из сериала «Нарко», с помощью которого обратился к недоброжелателям.

На видео главный герой сериала Пабло Эскобар в исполнении актера Вагнера Моуры учит зрителей правильно произносить выражение «Coma Mierda», что переводится с испанского как «поешь дерьма».

За несколько часов ролик собрал почти 500 тысяч просмотров и более пяти тысяч лайков. В комментариях пользователи предположили, что таким образом Дуров оставил послание всем, кто верит в историю с разбитым им смартфоном.

В середине марта петербургский блогер Даниил Кашин обвинил Дурова в том, что тот разбил его гаджет. Он рассказал, что встретил основателя «ВКонтакте» и Telegram в кинотеатре торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге и попросил его сделать совместное селфи. В ответ Дуров отобрал у блогера телефон и выбросил его с четвертого этажа в вестибюль ТЦ, где разбитое устройство подобрал прохожий.