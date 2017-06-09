Дуров раскритиковал любимый мессенджер Сноудена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден встал на защиту мессенджера Signal, о возможном взломе которого спросил в своем Twitter известный американский адвокат Джей Лидерман (Jay Leiderman). Это, вероятно, задело бывшего гендиректора «ВКонтакте» и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дуров написал Сноудену, что Signal — «инструмент правительства США» и прикрепил ссылку на материал об этом. Позднее Сноуден удалил свои твиты из беседы, но к ней уже присоединились и другие пользователи.

Так, юзер, представляющий в Twitter организацию The OSINT (Open source intelligence — разведка на основе открытых данных), напомнил Дурову, что тот основал Telegram на деньги, вырученные с продажи «ВКонтакте». В ответ Дуров рассказал, что его долю получил «Иван, молодой медиаменеджер, который продал свою компанию Walt Disney», имея в виду Ивана Таврина.

Другие юзеры указали Дурову на то, что интернет создан сотрудниками одного из управлений Министерства обороны США (DARPA), но, тем не менее, им пользуется весь мир. Некоторым не понравилось то, что в статье, ссылку на которую дал Дуров, не содержится никаких прямых доказательств уязвимости Signal и Tor.

В сентябре 2016 года Сноуден отмечал, что считает Telegram менее защищенным, чем WhatsApp. При этом Дуров тогда напомнил разоблачителю о том, что мессенджер-конкурент по умолчанию сохраняет историю переписок в облаке в незашифрованном виде.