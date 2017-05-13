Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что в ходе глобальной хакерской атаки 12 мая мог использоваться компьютерный вирус, изначально разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Об этом он написал в своем Twitter.

«Решение АНБ создать инструменты для атаки американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов в больницах», — отметил Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ разработала такие инструменты. Сегодня мы видим, чего это стоит».

Материалы по теме «Это самая массовая атака в истории» Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем

Ранее в пятницу массовая хакерская атака началась на территории Испании и Португалии, после чего вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 распространился, нанеся ущерб в 74 странах. Его жертвами стали больницы, электросети, сотовые операторы, банки, основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. Всего было зарегистрировано 45 тысяч атак. Также сообщалось о попытках вируса проникнуть на ресурсы российских министерств и ведомств.

Жертвой вымогателя стал российский мобильный оператор «Мегафон». Представитель компании Петр Лидов-Петровский в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что компьютеры в компании подверглись массовому заражению, поскольку связаны между собой внутренней сетью. В результате перестала работать техподдержка, ведь операторы не могли воспользоваться компьютерами и принять звонки, а в салонах «Мегафона» возникли проблемы с обслуживанием клиентов.

По утверждению специалистов, мир стал свидетелем крупнейшей вирусной атаки в истории.