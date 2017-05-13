Интернет и СМИ
 

Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что в ходе глобальной хакерской атаки 12 мая мог использоваться компьютерный вирус, изначально разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Об этом он написал в своем Twitter.

«Решение АНБ создать инструменты для атаки американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов в больницах», — отметил Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ разработала такие инструменты. Сегодня мы видим, чего это стоит».

Ранее в пятницу массовая хакерская атака началась на территории Испании и Португалии, после чего вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 распространился, нанеся ущерб в 74 странах. Его жертвами стали больницы, электросети, сотовые операторы, банки, основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. Всего было зарегистрировано 45 тысяч атак. Также сообщалось о попытках вируса проникнуть на ресурсы российских министерств и ведомств.

Жертвой вымогателя стал российский мобильный оператор «Мегафон». Представитель компании Петр Лидов-Петровский в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что компьютеры в компании подверглись массовому заражению, поскольку связаны между собой внутренней сетью. В результате перестала работать техподдержка, ведь операторы не могли воспользоваться компьютерами и принять звонки, а в салонах «Мегафона» возникли проблемы с обслуживанием клиентов.

По утверждению специалистов, мир стал свидетелем крупнейшей вирусной атаки в истории.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру и добрался до МВД России
Хакеры объявили охоту на шпионов за неверными супругами
Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа
Последние новости
Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке
В Белом доме заявили о противостоянии Трампа «подрывному поведению» России
Под Мурманском «скорая» с роженицей добиралась до роддома десять часов
WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми
Пожизненно отстраненного за избиение китайцев хоккеиста отказались помиловать
В России выросла цена на водку
Черчесов посчитал сборную России командой без проблем
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
23:23 12 мая 2017

«Это самая массовая атака в истории»

Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
18:14 12 мая 2017

Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»

19:23 12 мая 2017

Автора «Блога мусульманки» выгнали с рынка за попытку проверить мясо

20:59 12 мая 2017

Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании «потенциальных хозяев»

Интернет и СМИ
 — 
00:01 7 мая 2017

Многоканальное безумие

Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
17:56 12 мая 2017

Facebook заблокировал сообщество сторонников абортов за пропаганду наркотиков

23:04 12 мая 2017

МВД и СК России опровергли сообщения о заражении своих серверов вирусом WannaCry

16:40 12 мая 2017

Американскую радиостанцию осудили за советы по хранению детского порно

Интернет и СМИ
 — 
00:02 8 апреля 2017

Косяк за косяком

Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
20:35 12 мая 2017

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру и добрался до МВД России

17:31 12 мая 2017

Статья Fox News о милых женщинах удивила читателей и разозлила феминисток

14:45 12 мая 2017

Американское «Поле чудес» засмеяли за «непристойное» выражение на табло

Россия
Герасичкин и Лимпопо
Как бывшему военному удалось создать один из лучших зоопарков России
Под Мурманском «скорая» с роженицей добиралась до роддома десять часов
Милонов пройдет проверку по этике после потасовки с членами ЛГБТ-сообщества
Руслан Соколовский«Церковь не может пойти в другую сторону»
Что говорит приговор Соколовскому об отношениях общества, медиа, РПЦ и власти
Захарова пошутила в ответ на вопрос про оплату встречи Лаврова и Трампа
Российский сенатор напомнил про историческое место Украины
Зигующий хулиган сорвал с пенсионерки в Дзержинске георгиевскую ленточку
Все материалы
Мир
Хасан РуханиГонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Дональд ТрампДавай по новой, Дональд
Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент
WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми
В Белом доме заявили о противостоянии Трампа «подрывному поведению» России
Преступник устроил стрельбу в доме престарелых в США
При атаке на конвой пакистанского сенатора погибли 25 человек
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко с супругойПока все дома
Как главы государств постсоветского пространства чувствуют себя в кругу семьи
СБУ заинтересовалась сторонниками «Ровенской народной республики»
Александр Захарченко«Все зло российской судьбы — это англосаксы»
Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона
Полиция в Киеве закрыла сеть обслуживавших гостей «Евровидения» борделей
Последний памятник Ленину снесли в Киеве
Депутат Рады разглядел на Украине предреволюционную ситуацию
Предложивший создать языковое гетто Скрипка пожаловался на пранкеров
Все материалы
Финансы
Талонная бедность
Когда в России запустят программу продуктовых карточек
В России выросла цена на водку
Профсоюзы пожаловались Путину на трудности с методикой повышения МРОТ
Кабмин попробует вербально подготовить бизнес к 16-процентному ослаблению рубля
«Народные облигации» скупили состоятельные россияне
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Орешкин посулил ослабление рубля к лету
Все материалы
Бизнес
Ласточки на экспорт
Отечественные автомобили, популярные за рубежом
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
Песков анонсировал приезд на ПМЭФ генсекретаря ООН
Немецкий производитель автокомпонентов передумал строить завод в России
Число украинцев с миллионным заработком за год уменьшилось на четверть
Производители опровергли дефицит накопителей для онлайн-касс
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Побыть в тишине
Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Схожую со взорвавшейся в Петербурге бомбу нашли у задержанного в Москве мигранта
Ректора университета имени Бонч-Бруевича поместили под домашний арест
CBC сообщил о 17 промахах канадских летчиков мимо целей в Ираке
Над Черным морем засекли американский беспилотник стратегической разведки
Все материалы
Наука и техника
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)Протечка мозгов
Как кишечная флора контролирует человека
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
Нейромодом в глаз
Легендарная серия Half-Life обрела достойное продолжение: рецензия на Prey
Новая Зеландия начала войну с крысами
Раскрыто главное условие гибели человечества от сверхновой
Обнаружен эгоистичный ген-детоубийца
Найдена откатная черная дыра
Все материалы
Спорт
Полина Волчек«Есть провокационные моменты, смущающие публику»
Чемпионка мира по пилонному спорту o работе в цирке, участии в ОИ и личной жизни
Черчесов посчитал сборную России командой без проблем
Пожизненно отстраненного за избиение китайцев хоккеиста отказались помиловать
Немецкого хоккеиста призвали исключить из сборной за лайк записи с Гитлером
«Челси» досрочно стал чемпионом Англии
Волейболист сборной России нахамил незнакомке в Twitter и попал под обструкцию
Воспитанники «Детской деревни — SOS» провели матч с игроками академии «Зенита»
Все материалы
Культура
«Весело иметь дело со священными вещами»
Ребекка Дотремер о работе художника и диалоге с публикой
Познавая белый свет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Прочь» до «Меча короля Артура»
«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»
Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
Славко КалезичКуда уходит дичь
Участники «Евровидения-2017», которых вы запомните
По книге автора «Игры престолов» снимут футуристический сериал
Актер Юрий Шерстнев умер в Москве
Боярский безразлично отнесся к попаданию в базу «Миротворца»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самая массовая атака в истории»
Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»
Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании «потенциальных хозяев»
Facebook заблокировал сообщество сторонников абортов за пропаганду наркотиков
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
Американскую радиостанцию осудили за советы по хранению детского порно
Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру и добрался до МВД России
Все материалы
Ценности
Московский дрифт
Инженеры Lexus перевернули представления о марке
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Создатели «няшного» приложения посвятили телефон Сэйлор Мун
Marc Jacobs превратил японскую модель в королеву вечеринки
Supreme украсил одежду портретами Обамы и Майкла Джексона
Louis Vuitton сделал чехлы для теннисных трофеев
Люксовая марка Coach вернется на российский рынок
Все материалы
Путешествия
Собрание тотальной безвкусицы
В Бухаресте открылся Музей китча
Названы самые активные российские туристы
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. ЭстонияНа границе миров
Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива
Лариса Аханова: «Для россиян это будет удар»
Кому мешает отдых по системе «все включено»
Турецкая полиция выставила туристов из арендованной на Airbnb квартиры
На борт самолета United Airlines снова пробрался скорпион
За год Крым принял туристов из 64 стран
Все материалы
Из жизни
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
«Лучше быть старой, чем молодой с вот такими губищами»
Монологи обычных женщин о возрасте, внешности и ботоксе
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья
Американка за 10 минут отыскала в парке алмаз весом 2,65 карата
Худо дело
Чрезмерно стройные манекенщицы потеряли власть в мире моды
Журнал узнал о тайных встречах Брэда Питта и Анджелины Джоли
Все материалы
Третьим будешь
Длительный тест Volkswagen Multivan, часть вторая: интерьер, итоги и стоимость владения
25 самых популярных машин России
Список самых продаваемых автомобилей в апреле 2017 года
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
Skoda частично показала замену Yeti
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
Старую и новую Toyota Corolla столкнули в краш-тесте
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы