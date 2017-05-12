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Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру и добрался до МВД России

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Работа отделений МВД в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Об этом «Ленте.ру» сообщил в пятницу, 12 мая, источник в ведомстве.

По данным собеседника, о блокировке компьютеров сообщают сотрудники региональных управлений министерства, а также Следственного комитета. Поражена ли внутренняя сеть ведомств, неизвестно. По данным ТАСС, в СК опровергли информацию о хакерских атаках.

В то же время в пресс-службе МВД сообщили, что на данный момент «идут работы на внутреннем контуре». На сайте МВД России по Москве указывается, что возможны неудобства при работе с ресурсом из-за технических работ.

Ранее в пятницу о массовом распространении вируса сообщили в Великобритании и Испании, пишет BBC News. Отмечается, что атака хакеров затронула больницы в нескольких британских городах и испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica.

Речь идет о вирусе-вымогателе WCry, также известном как WannaCry или WannaCryptor. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере 300 долларов биткоинами за расшифровку.

Пользователь «Пикабу» под ником vasa48 опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал работу шифровальщика на российских компьютерах. Его интерфейс внешне идентичен вирусу, поразившему британские и испанские устройства.

По данным сотрудника компании Avast Якуба Кроустека, по всему миру парализованы как минимум 36 тысяч компьютеров. Сотрудник Kaspersky Lab из Румынии сообщает о 45 тысячах пострадавших.

Жертвами вируса становятся и обычные пользователи. В основном речь идет о юзерах из России, Европы, США, Китая и Латинской Америки. Поступают сведения и из множества других стран.

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